Ceza yazan trafik polisini bıçakladı!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kardeşine ceza yazan trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, trafik polisi C.Ö, ilçe merkezinde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü Abdurrahman İ'ye ceza kesip hakkında yasal işlem başlattı.
Sürücünün yanındaki ağabeyi Ahmet İ, bu nedenle tartıştığı polis memuru C.Ö'yü bıçakla yaraladı.
C.Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ahmet İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- O komiser hakkında karar verildi!
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- Malatya'da korkutan deprem!
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- En kötü çift olan 4 burç
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!