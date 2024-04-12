Ceza yazan trafik polisini bıçakladı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kardeşine ceza yazan trafik polisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 15:14
Abone Ol google-news

Valiliğin açıklamasına göre, trafik polisi C.Ö, ilçe merkezinde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücü Abdurrahman İ'ye ceza kesip hakkında yasal işlem başlattı.

Sürücünün yanındaki ağabeyi Ahmet İ, bu nedenle tartıştığı polis memuru C.Ö'yü bıçakla yaraladı.

C.Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ahmet İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


hatay haberleri trafik polisi haberleri bıçaklı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı!

Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı!
Samsun'da dehşet: Tartıştığı market müdürünü bıçakladı

Samsun'da dehşet: Tartıştığı market müdürünü bıçakladı
58 kez bıçakladı ceza indirimi istedi

58 kez bıçakladı ceza indirimi istedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Millet bize iyi bir tokat vurdu'

Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Millet bize iyi bir tokat vurdu'
11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!
YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama: '4 yerde seçim yenilenecek'
Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması: her şey yolunda…

Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması: her şey yolunda…
Ünlü tatil merkezi Çeşme’de nüfus 1 milyona dayandı

Ünlü tatil merkezi Çeşme’de nüfus 1 milyona dayandı
Balık tutmak için gittiği gölete düştü! Arama çalışmaları devam ediyor…

Balık tutmak için gittiği gölete düştü! Arama çalışmaları devam ediyor…
Bakanlık onay verirse Muğla, Aydın ve Edirne’de bınlerce ağaç kesilecek

Bakanlık onay verirse Muğla, Aydın ve Edirne’de bınlerce ağaç kesilecek
Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı

Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı