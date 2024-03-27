Samsun'da dehşet: Tartıştığı market müdürünü bıçakladı
Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs tartıştığı market müdürünü bıçakla yaraladı.
Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan BİM şubesi önünde A.S., eski kız arkadaşının çalıştığı BİM’e geldi.
Burada kız arkadaşı ile tartışan A.S.’yi market müdürü K.K., "Burada tartışmayın, dışarıda konuşalım" diye marketten çıkarttı.
Marketten dışarı çıkan A.S. ile mağaza müdürü arasında yaşanan tartışma sonucunda A.S., market müdürünü bacağından bıçakladı. Yaralanan K.K. acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinden ayrılan A.S. ise daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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