24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı!
Kayseri'de hakkında 24 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ş., yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "yağma" suçundan 24 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş.'yi (30) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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