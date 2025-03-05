24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı!

Kayseri'de hakkında 24 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ş., yakalandı.

24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:34

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "yağma" suçundan 24 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş.'yi (30) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #ceza #hükümlü #Kayseri #yağma

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