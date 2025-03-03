Pencereden kaçacaktı: Firari hükümlü, yakayı ele verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Furkan C. (29), polis tarafından evinin penceresinden atlayıp kaçmak isterken yakalandı.

Pencereden kaçacaktı: Firari hükümlü, yakayı ele verdi
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:24

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Furkan C.'nin yerini tespit etti.

Akhisar Mahallesi’ndeki eve gelen polisleri gören Furkan C., tek katlı evin penceresinden atlayıp kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Furkan C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #Bursa

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