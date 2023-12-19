Almanya'da 670 mahkuma Noel affı: Bazı mahkumlar tahliyeyi reddetti

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:44

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:44

Almanya'da, Noel bayramı öncesinde 670 mahkûmun cezalarının yıl başında tamamlanmaması nedeniyle erken tahliye edildiği açıklandı.

Alman Die Welt gazetesinde yer alan haber göre, Noel bayramını cezaevinde geçirmeyi tercih eden dört hükümlü, "Noel'i cezaevinde geçirmek" istediğini belirterek tahliyeyi reddetti.

Alman Haber Ajansı (dpa), eyalet adalet bakanlıklarından aldığı bilgiye göre, bu yıl "Noel affı"ndan yararlanan hükümlü sayısının geçen yıla göre düşük olduğunu bildirdi. Geçen yıl ise bin mahkûm, cezalarını tamamlamadan Noel öncesinde serbest bırakıldı.

Bu yılın erken tahliye edilen hükümlüler arasında, Baden-Württemberg eyaletinin öne çıktığı belirtildi. Kasım ortasında Baden-Württemberg'de 200'e yakın kadın ve erkek mahkûm tahliye edildi. En az tahliye sayısı ise Saksonya eyaletinde gerçekleşti ve 19 hükümlü serbest bırakıldı.

Bavyera eyaleti, birçok eyaletin uyguladığı "Noel affı"nı bu yıl da uygulamazken, Thüringen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletleri serbest bırakılan mahkûmlara dair istatistikleri henüz açıklamadı.

Baden-Württemberg Adalet Bakanı Marion Gentges, "Noel affı" olarak adlandırılan uygulamanın, "hükümlülerin topluma adapte olmalarını kolaylaştırmayı amaçladığını" ifade etti.

Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Roman Poseck ise, "Hükümlülere Noel tatili nedeniyle ulaşamayacakları yardım ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri ve yetkililerle görüşebilmeleri" amacıyla erken tahliye fırsatının tanınması gerektiğini belirtti.