Cezaevinde çıkan tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastaneye kaldırıldı!

Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı. Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesi'ne 'darp ve cebir raporu' alınması amacıyla sevk edildi.

Yapılan muayenede M.A. adlı hükümlünün kafasına aldığı darbe sonucunda açık yara tespit edilerek dikiş atıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. adlı hükümlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer 20 hükümlü ise, ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.