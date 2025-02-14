Cezaevinde 'intihar' etmişti: Yenidoğan davası sanığı İlker Gönen'e 'iki cam bardak' verilmiş

Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz, intihar eden yenidoğan çetesi davası sanıklarından İlker Gönen'e psikolojik görüşmelerde risk durumunun düşük olmasından dolayı iki cam bardak verildiğini söyledi.

Cezaevinde 'intihar' etmişti: Yenidoğan davası sanığı İlker Gönen'e 'iki cam bardak' verilmiş
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:23

TBMM’de bebek ölümlerinin araştırılması maksadıyla kurulan komisyonun Adalet Bakanlığı yetkililerini dinlediği toplantıda ‘Yenidoğan davası’ sanıklarından doktor İlker Gönen’in intiharı gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine göre, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, İlker Gönen'le bireysel görüşme yapıldığını ve bu görüşmede risk durumunun düşük olarak değerlendirildiğini aktardı.

Bu değerlendirmeye göre kendisine bir takım eşyalar verilebildiğini söyleyen Yılmaz, "Psikolojik değerlendirmesi düşük seviyede çıktığı için kendisine iki tane cam bardak verilmiş. Bu seviyede yüksek çıkanlara bu cam bardak vesaire hiçbir şekilde verilmiyor" dedi.

BUTONA GEÇ BASMIŞ

Gönen’in intihardan vazgeçerek butona bastığını aktaran Yılmaz “Bu şekilde hastaneye yetiştiriliyor ama maalesef kan kaybından vefat ediyor. Bununla ilgili cezaevi zaten kendi iç soruşturmalarını yapıyor” diye anlattı.


Etiketler: #intihar #Yenidoğan çetesi #İlker Gönen

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