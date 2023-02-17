Cezaevinde ölü bulunmuştu: Alparslan Arslan toprağa verildi

Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölü bulunan Alparslan Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

AA/İHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:58
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Alparslan Arslan toprağa verildi
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Danıştay'a 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve kaldığı Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölü bulunan Alparslan Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Arslan'ın cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camisi'nde, baba İdris Arslan'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.

Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülmesi, Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hâkimi Ahmet Çobanoğlu'nun yaralanmasına ilişkin dava kapsamında hükümlü bulunan Arslan'ı cezaevinde asılı bulan görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenmiş, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.


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