Cezaevindeki BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen: 'Bu bedeller boşa gitmeyecek'

30.03.2026 17:14:00
ANKA
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Gaziantep Cezaevi'nde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'i ziyaret etti. Türkmen, gönderdiği mesajda, "Ben de kendi payıma düşen bedeli ödüyorum, ama hiç kuşku yok ki bu bedeller boşa gitmeyecek. Biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Perihan Koca, sosyal medya hesabından Türkmen'in mesajını, "Mehmet Türkmen'in herkese mücadele çağrısı ve mesajı var" notuyla paylaştı.

"İŞÇİ SINIFI KAZANACAK"

Türkmen'in mesajı şöyle:

"İçeride olmak elbette zor, hele haksız yere tutuklu olmak. Ama ister içeride ister dışarıda olalım onurlu bir şekilde yaşamanın zor olduğu mücadele etmeden, bedel ödemeden hayatta kalmanın mümkün olmadığı zamanlar bunlar. Ben de kendi payıma düşen bedeli ödüyorum, ama hiç kuşku yok ki bu bedeller boşa gitmeyecek. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak. Herkese selam ve sevgiler."

Perihan Koca, Mehmet Türkmen'i ziyareti sonrasında, Toplumsal Özgürlük Partisi heyetiyle BİRTEK-SEN'i ziyaret etti.

246 isimden ortak çağrı: 'Türkmen, Arı ve Uludağ serbest bırakılsın' Aralarında sanatçı, yazar ve gazetecilerin bulunduğu 246 kişi, yayımladıkları ortak bildiriyle tutuklu gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ ile BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in derhal serbest bırakılmasını istedi.
170 akademisyenden Mehmet Türkmen için destek bildirisi 170 akademisyen, tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve Sırma Halı işçileri için bildiri yayınladı. Bildiride, Türkmen'in serbest bırakılması ve işçilerin haklarının verilmesi için çağrı yapıldı.
Tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesi: ‘Benim oğlum işçilerin hakkını savunuyor’ Tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen, "Mehmet'im hiç doğruluktan şaşmadı. Benim oğlum kul hakkı yemez. Benim oğlum işçilerin hakkını savunuyor" dedi.