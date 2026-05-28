Cezaevinden bayram izni için çıktı, dehşet saçtı: 3 yaralı

28.05.2026 12:45:00
İHA
İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıktığı iddia edilen ve aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli, ekipler tarafından gece saatlerinde termal dronla arandı. Zanlı bugün yakalanırken, bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Cedit Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA "TERMAL DRON" İLE ARANDI

Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkiinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal dron ile havadan taradı, ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

