Cezaevinden çıkan şahıs AVM bahçesinde ölü bulundu

İstanbul'da bulunan bir AVM'nin bahçesinde sabah saatlerinde bir ceset bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürerken cesedin cezaevinden yeni çıkan A.A.Ö. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 10:44
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İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin bahçesinde iddiaya göre sabah AVM güvenliği bahçede bir kişinin oturur vaziyette saatlerce beklediğini gördü.

Yanlarına gittiklerinde kişinin hareket etmediğini gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada kişinin üzerinden cezaevi kimliğinin olduğunu gördü.

Kimliğe bakıldığında geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan 54 yaşındaki A.A.Ö., olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. A.A.Ö'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

 


BAHçelievler AVM CEZAevi ceset

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