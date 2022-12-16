İstanbul'da Metrocity AVM'de yangın!
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi.
"CAN KAYBI VE YARALI YOK"
Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapılan açıklamada yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı bildirildi.
Kaya, yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını, detaylı bilgiye itfaiyenin raporu sonucunda ulaşılacağını kaydetti.
34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE
Yangına 34 araç ve 106 görevliyle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve tahliyelerin yapıldığı öğrenildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yapılan müdahale sonucu yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
AVM'de itfaiyenin soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.
YANGIN ANADOLU YAKASI'NDAN DA GÖRÜLDÜ
Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
METROCITY'NİN METRO GİRİŞİ KAPATILDI
Metronun Metrocity girişini Emniyet ekipleri güvenlik tedbiri kapsamında kapattı.
Diğer giriş ve çıkışların açık olduğu ve yolcuların yönlendirildiği öğrenildi.
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