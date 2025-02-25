Cezaevinden firar etmişti: JASAT ekibi yakaladı

Iğdır Açık Cezaevi'nden firar eden 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden firar etmişti: JASAT ekibi yakaladı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:05

Edinilen bilgilere göre, nitelikli suçlardan aranan hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Iğdır Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti.

İhbar üzerine harekete geçen Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Çalışma sonucu yakalanan şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


Etiketler: #CEZAevi

İlgili Haberler

10 ayrı suçtan yakalama kararı... Cezaevinden firar etmişti: Yakayı ele verdi

10 ayrı suçtan yakalama kararı... Cezaevinden firar etmişti: Yakayı ele verdi
Başkan Cemil Tugay’dan Buca Cezaevi için çözüm teklifi

Başkan Cemil Tugay’dan Buca Cezaevi için çözüm teklifi
Akit yazarı, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde cezaevinde mi olacaksın, yurt dışına kaçanlar arasında mı?'

Akit yazarı, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde cezaevinde mi olacaksın, yurt dışına kaçanlar arasında mı?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler