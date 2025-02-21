10 ayrı suçtan yakalama kararı... Cezaevinden firar etmişti: Yakayı ele verdi

Kocaeli’de cezaevinden firar eden hükümlünün de aralarında bulunduğu 10 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

10 ayrı suçtan yakalama kararı... Cezaevinden firar etmişti: Yakayı ele verdi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:30

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aralarında 23 Temmuz 2024’de cezaevinden firar eden ve hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G.’nin de olduğu 10 şahıs yakalandı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #CEZAevi #kocaeli

İlgili Haberler

26 yıl önce çocuğu vahşice katletti, cezaevinden çıkınca oda arkadaşını öldürüp cesedi aynı şekilde sakladı

26 yıl önce çocuğu vahşice katletti, cezaevinden çıkınca oda arkadaşını öldürüp cesedi aynı şekilde sakladı
Cezaevinde 'intihar' etmişti: Yenidoğan davası sanığı İlker Gönen'e 'iki cam bardak' verilmiş

Cezaevinde 'intihar' etmişti: Yenidoğan davası sanığı İlker Gönen'e 'iki cam bardak' verilmiş
Bolvadin-Çobanlar yolunda cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı!

Bolvadin-Çobanlar yolunda cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler