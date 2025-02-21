10 ayrı suçtan yakalama kararı... Cezaevinden firar etmişti: Yakayı ele verdi
Kocaeli’de cezaevinden firar eden hükümlünün de aralarında bulunduğu 10 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aralarında 23 Temmuz 2024’de cezaevinden firar eden ve hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G.’nin de olduğu 10 şahıs yakalandı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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