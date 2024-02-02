Sultangazi'de akarkayıt hırsızlarını 'korna' çalarak kaçırdı

Sultangazi'de seyir halindeki TIR şoförü, park halindeki TIR'dan akaryakıt çalmaya çalışanları kornaya basarak korkutup kaçmalarını sağladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:51
Sultangazi'de akarkayıt hırsızlarını 'korna' çalarak kaçırdı
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Sultangazi Arnavutköy yolu üzerinde , 31 Ocak Çarşamba günü, 01.30 sıralarında, TIR şoförü Ali Yeşilyurt, yol kenarına aracını park ederek, uyudu. Bir süre sonra TIR'ın yanına bir otomobil yaklaştı.

Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kişinin TIR'ın akaryakıt deposunu levye ile açmaya çalıştığı sırada seyir halinde olan bir başka TIR şoförü Hamza Bidikçi, durumu fark etti. Bidikçi, TIR'ı şüphelilerin üzerine doğru sürerek uzun süre kornaya bastı.

Sesi duyan otomobildeki şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada TIR'ın içinde uyuyan şoförü Ali Yeşilyurt da aşağı indi. Yeşilyurt, polise giderek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, Hamza Bidikçi'nin kullandığı TIR'ın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheliler park halindeki TIR'dan akaryakıt çalmaya çalıştığı sırada seyir halindeki TIR şoförü durumu fark ederek kornaya basıyor. Şüphelilerin korna sesini duyduktan sonra kaçtığı görülüyor. 

"ARAÇLARINA ÖZEL DÜZENEK KURUYORLAR"

Yaşananları anlatan TIR şoförü Hamza Bidikçi, "Seyir halindeyken akaryakıt istasyonun önünde bir tane TIR'a yanaşmış otomobil fark ettim. Bunların hırsızlık yaptığını fark ettim. Üzerlerine kırdım, korna çalarak şoförü uyandırmaya çalıştım. Hırsızlar kaçtıktan sonra şoförle birlikte kamera görüntüleri alıp, polise gönderdik. Bu hırsızlar İstanbul'un her yerini mesken haline getirmiş durumda. Son model lüks araçlara yerleştirdikleri sistemle TIR'ların yanına yanaşıp, levye ile yakıt deposunun kapağını kırdıktan sonra hortumu mazot deposunun içine koyup, 5 dakikalık kısa bir süre içerisinde bütün mazotu çekip, kayıplara karışıyorlar. Ayrıca plakalarına yerleştirdikleri özel sistemden dolayı kameralardan plaka okunmuyor. Hologram plakaları kullanıyorlar ve bundan dolayı yansıma yapıyor hiçbir plaka gözükmüyor. Biz TIR sürücüleri, bu konuda çok mağdur durumdayız" dedi. 


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