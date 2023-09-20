Cezaevinden izinli çıkıp kız arkadaşını darbeden erkek yakalandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmeyen ve bu sırada kız arkadaşını darbeden erkek, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:10
Cezaevinden izinli çıkıp kız arkadaşını darbeden erkek yakalandı
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Editör notu: Şiddet faili erkeğin fotoğrafı ve ismi, haberi servis eden İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gizlenmiştir.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmeyen E.U., kız arkadaşını darbetti.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla E.U., yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen E.U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.


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