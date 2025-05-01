Cezaevinden izinli çıkmıştı: Polisten kaçarken uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'de cezaevinden bir haftalığına izinli çıkan hükümlü, polisten kaçarken uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan yunus timleri, 38 AKM 755 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan H.Ç, kovalamaca sonucu Saadet Caddesi'nde yakalandı.
Zanlının üst ve araç aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
BİR HAFTALIĞINA İZİNLİ ÇIKMIŞTI
Cezaevinden bir haftalığına izinli çıktığı öğrenilen H.Ç'nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #arama #çakmak #kovalamaca
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