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Cezaevinden izinli çıktı, annesine dehşeti yaşattı

Cezaevinden izinli çıktı, annesine dehşeti yaşattı

9.07.2026 10:02:00
Güncellenme:
İHA
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Cezaevinden izinli çıktı, annesine dehşeti yaşattı

Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkıp annesini bıçakla kovalayan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerce zor anlar yaşatan zanlı, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.
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Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda sabah saat 04.30 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, izinli olarak cezaevinden çıkan bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple annesini sokak ortasında bıçakla kovaladı. Büyük panik yaşayan kadın, o saatlerde açık bulunan bir börekçi dükkanına sığındı.

"BEN TCK'YI YALAYIP YUTMUŞ İNSANIM"

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üstü çıplak olan zanlı, ekip arabasına bindirildiği sırada, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

Haber çalışması yapmak için olay yerine giden basın mensuplarına da tepki gösteren zanlı, ekip arabasının içerisini yumrukladı. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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