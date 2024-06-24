Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahıs, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

IHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 20:57
Cezaevinden izinli çıktı, silahlı kavgada hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Muradiye Mahallesi’nde C.Ö.’ye ait iş yerinde bir silahlı kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen olayda C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu’na ateş etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Volkan Sağıroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemerin ardından Sağıroğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli C.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.


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