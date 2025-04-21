Cezaevlerinde 'kısmi tahliye' iddiası: 100 bin mahkûma dışarıda infaz yolu mu?

Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:41

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:44

Ceza infaz sisteminde değişiklikleri içeren düzenleme hakkında önemli iddialar gündeme geliyor. 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş hükümlüler için düzenlemeyi öngören çalışmanın kapsamının genişletildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre; yeni öneri yasalaşınca toplam cezasının bitmesine beş yıl veya daha az kalan hükümlüler, kalan sürelerini denetimli serbestlikle dışarıda geçirebilecek.

Kamuoyunda 55 bin hükümlüyü içeren “kısmi af” olarak yorumlanan değişikliği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla yalanladı. Tunç, düzenlemenin af değil, “eşitlik ilkesi çerçevesinde yapılan bir infaz reformu” olduğunun altını çizdi.

ERDOĞAN'DAN ONAY İDDİASI

Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan’ın haberine göre; 10. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan teklif, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın, teklif içindeki af niteliği taşıyan bazı maddelere onay verdiği bildirildi.

Haberde teklifin detaylarında pandemi döneminde uygulanan infaz indiriminin kapsamının genişletildiği, ayrıca mükerrer suç işleyip yeniden cezaevine giren kişilere de düzenlemeden yararlanma hakkı tanındığı ayrıntıları yer aldı. Ayrıca bu gruptakilere cezada yüzde 25 indirim uygulanacağı gelen bilgiler arasında.

100 BİNE KADAR HÜKÜMLÜYE TAHLİYE BEKLENTİSİ

Düzenlemenin içeriğine ilişkin edinilen bilgilere göre; 38 bin hükümlünün tahliye edilmesi beklenirken, bu sayının kısa sürede 55 bine, ilerleyen süreçte ise 100 bine kadar ulaşabileceği ifade ediliyor. Özellikle bu durum, açık cezaevlerinde bulunan mahkûmlar için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Diğer yandan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

MHP'DEN 'YENİ İNFAZ YASASI' ÇIKIŞI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün yeni bir infaz yasasına ihtiyaç olduğu savını tekrarlarken “TBMM infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak, sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmalıdır” demişti.