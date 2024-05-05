Cezasızlığa karşı örnek karar

Ankara’da Özdem Ş., 2023 yılı eylül ayında evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Açık cezaevinden 11 günlük izinle çıktığı dönem Özdem Ş’yi yaralayan Tayfun K’nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması önceki gün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00
Cezasızlığa karşı örnek karar
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Karar duruşmasında mahkeme, sanık hakkında “canavarca hisle adam öldürmeye teşebbüs” suçundan herhangi bir indirim uygulanmadan 16 yıl hapis cezası verdi.

Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Bugün çok önemli bir karar aldık. Özlem Ş. dosyasında mahkeme, ‘canavarca his saikiyle ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan karar verdi. Herhangi bir indirim uygulamadı. Çünkü bunun sadece Özlem Ş. için değil, Türkiye’deki tüm kadınlar için emsal teşkil edecek bir karar, tüm kadınları koruyacak bir karar” dedi.

Baykal sözlerini şu şekilde noktaladı: “Büyük ihtimalle karşı taraf kararı istinafa götürecektir. Umarım İstinaf Mahkemesi’nde de bu şekliyle karar onanarak kabul edilir.”


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