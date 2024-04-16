ÇGD'den Murat Ağırel'e 'haber' ödülü

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) haber ödülü gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in yazdığı 'Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı' başlıklı haberine verildi.

ANKA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:45
ÇGD'den Murat Ağırel'e 'haber' ödülü
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Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu.

Haber ödülü, gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in yazdığı 'Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı' başlıklı haberine verildi. 

ÇGD'nin ödül verdiği diğer gazeteciler ve haberleri şöyle:

UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Asuman Aranca – T24

'Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş' haberi.

MUSTAFA EKMEKÇİ HABER ÖDÜLÜ:

Hazar Dost ve Ersin Eroğlu – 10Haber

Şüpheli Bir Ölümün Krokisi ve Gabonlu Dina’nın Ölümü başlıklı haberleri.

RAFET GENÇ HABER ÖDÜLÜ:

Burcu Günüşen – Sol Haber

'Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı' haberi.

BEHZAT MİSER KENT HABERİ ÖDÜLÜ:

Pelin Ünker – DW Türkçe

'Fay hattında altın madeni: 7,2 milyon dolar borcu silindi' haberi.

RÖPORTAJ ÖDÜLÜ:

Sorel Dağıstanlı – Halk TV

Diyanet personeli anlattı: Keyfi harcamalar ve talan…' röportajı.

YEREL HABER ÖDÜLÜ:

Burcu Özkaya Günaydın - Gazete Duvar "Kanser hastaları sırasını, hastane yeni doktoru bekliyor" haberi.

İZZET KEZER HABER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ:

Adem Altan – AFP

Enkazda kaybettiği kızı Irmak’ın başından ayrılmayan Mesut Hançer’in fotoğrafı.

TV HABER ÖDÜLÜ:

Barış Kaya – Mahmut Özgün – FOX TV

'Hatay’da sokak sokak yardım aradı' haberi

BELGESEL ÖDÜLÜ:

Mahmut Hamsici – Ege Tatlıcı – BBC Türkçe

'Kahramanmaraş: Bir yıkımın anatomisi' belgeseli.

SAYFA TASARIMI ÖDÜLÜ:

Buse İlkin Yerli – Birgün Gazetesi

'Baskılara karşı hep birlikte direneceğiz' sayfa tasarımı.

TEŞVİK ÖDÜLÜ:

Asya Tekyaşar, Gökmen Mumcular, Görkem Deniz Berk, İlke Çıtır, Merve İşen, Tolga Çifci, Zeren Gültekin – Görünüm Gazetesi

Henüz öğrenciyken hazırladıkları Deprem Özel Sayısı

DAYANIŞMA ÖDÜLÜ:

Deprem bölgesindeki gazeteciler

DEPREM BÖLGESİNDE 33 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

ÇGD'nin ödül açıklamasında 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler de anıldı. 33 gazetecinin depremlerde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada “Depremlerde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, deprem bölgesindeki meslektaşlarımıza dayanışma duygularımızı bu ödülle tekrar ifade ediyoruz” denildi.

"SANSÜR VE OTOSANSÜR İLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca sansür ve otosansür ile mücadele vurgusu da yer aldı ve “'Merkez medya'da çalışan çok sayıda meslektaşımızın haber yapmalarının önüne çeşitli yöntemlerle geçildiğinin de farkında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, her türlü sansür-otosansür ile mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.


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