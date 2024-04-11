Bahar dizisinden anlamlı mesaj: En büyük ödül kendimizi hatırlamak

Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:16

Güncelleme: 11.04.2024 - 13:16

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi yine çok konuşulacak bir bölümle 16 Nisan’da seyirci karşısına çıkacak. Aylardır haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başaran ve Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatan MF Yapım imzalı projenin yeni bölümün tanıtımında Peran Vakfı Bağış Gecesi’nde hastanedeki herkes bir araya geliyor. Bahar’ın sahneye çıkıp Nil Karaibrahimgil’in şarkısını seslendirdiği heyecan yaratıyor.

Hayata geri dönen Rengin (Ecem Özkaya), Timur’a (Mehmet Yılmaz Ak), Bahar’a gereken itirafların yapılması gerektiğini vurgularken çaresiz kalan Timur iyice köşeye sıkışıyor. Bağış gecesinde Timur’un, sahneye çıkan Bahar’ı herkesin gözünün önünde öpmek için adım atması ise şok etkisi yaratıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ay Üzüm’ün yazdığı dizide bölüme damgasını vuran slogan ise:

"Hepimizin kendimize vereceğimiz en büyük ödül, kendimizi hatırlamak…"

