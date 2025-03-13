Chelsea - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 11:29
Chelsea - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Chelsea - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Chelsea - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği mücadele tabii spor 3'ten naklen yayımlanacak.

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Chelsea kazanmıştı. 

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