Chelsea - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, sahasında Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CHELSEA - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği mücadele tabii spor 3'ten naklen yayımlanacak.
Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Chelsea kazanmıştı.
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