CHP 19 Mayıs’ta Samsun’da
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda partisinin kurmaylarını Samsun’da toplayacak.
CHP lideri Özel, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışının 105. yıl dönümünde partilileriyle Samsun’da olacak.
İlk olarak Ankara’daki resmi törenlere katılması beklenen Özel, sonrasında Atatürk’un Bandırma Vapuru’yla ulaştığı Samsun Tütün İskelesi’nden gençlik kollarıyla yapılacak yürüyüşe katılacak.
Burada Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak Özel’in bir konuşma da yapması bekleniyor. Özel’in henüz tam netleşmeyen Samsun ziyaretinde CHP’nin yerel seçimlerde yeniden kazandığı Atakum Belediyesi’ne ve gençlik kampına gitmesi de bekleniyor.
Özel’in partinin Merkez Yönetim Kurulu’nu da yine Samsun’da toplayacağı kaydediliyor.
CHP haberleri Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Samsun haberleri 19 Mayıs haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Adeta zihin okuyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Sınava gölge düştü
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'