CHP 19 Mayıs’ta Samsun’da

Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:07

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:07

CHP lideri Özel, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışının 105. yıl dönümünde partilileriyle Samsun’da olacak.

İlk olarak Ankara’daki resmi törenlere katılması beklenen Özel, sonrasında Atatürk’un Bandırma Vapuru’yla ulaştığı Samsun Tütün İskelesi’nden gençlik kollarıyla yapılacak yürüyüşe katılacak.

Burada Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak Özel’in bir konuşma da yapması bekleniyor. Özel’in henüz tam netleşmeyen Samsun ziyaretinde CHP’nin yerel seçimlerde yeniden kazandığı Atakum Belediyesi’ne ve gençlik kampına gitmesi de bekleniyor.

Özel’in partinin Merkez Yönetim Kurulu’nu da yine Samsun’da toplayacağı kaydediliyor.