CHP 19 Mayıs’ta Samsun’da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda partisinin kurmaylarını Samsun’da toplayacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:07
CHP 19 Mayıs’ta Samsun’da
Abone Ol google-news

CHP lideri Özel, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışının 105. yıl dönümünde partilileriyle Samsun’da olacak.

İlk olarak Ankara’daki resmi törenlere katılması beklenen Özel, sonrasında Atatürk’un Bandırma Vapuru’yla ulaştığı Samsun Tütün İskelesi’nden gençlik kollarıyla yapılacak yürüyüşe katılacak.

Burada Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak Özel’in bir konuşma da yapması bekleniyor. Özel’in henüz tam netleşmeyen Samsun ziyaretinde CHP’nin yerel seçimlerde yeniden kazandığı Atakum Belediyesi’ne ve gençlik kampına gitmesi de bekleniyor.

Özel’in partinin Merkez Yönetim Kurulu’nu da yine Samsun’da toplayacağı kaydediliyor.


CHP haberleri Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Samsun haberleri 19 Mayıs haberleri

İlgili Haberler

CHP 22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

CHP 22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti
Silifke'de Cumhur'un 'bayrak' provokasyonu boşa düştü: CHP'li başkan Turgut'tan açıklama

Silifke'de Cumhur'un 'bayrak' provokasyonu boşa düştü: CHP'li başkan Turgut'tan açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'tasarruf paketi' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'tasarruf paketi' tepkisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'

Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'
Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!

Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!
Yazısına yanıt beklenmeyen isimden geldi: Cem Küçük’e ikinci operasyon!

Yazısına yanıt beklenmeyen isimden geldi: Cem Küçük’e ikinci operasyon!
İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı
Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Ünlü leylek çifti Yaren ve Nazlı, 4 yavrusundan ikisini kaybetti!

Ünlü leylek çifti Yaren ve Nazlı, 4 yavrusundan ikisini kaybetti!
25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak
Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı