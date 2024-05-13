Silifke'de Cumhur'un 'bayrak' provokasyonu boşa düştü: CHP'li başkan Turgut'tan açıklama

CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, MHP'li önceki yönetim döneminde yapılan ve üç hilalle simgelenmiş anıtın kaldırılmasına karar verince Cumhur İttifakı'na yakın medya tarafından hedef oldu. Turgut, anıtın Anayasa'da Türk Bayrağı'yla ilgili düzenlenmiş hususlara uygun şekilde yeniden yapılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:03
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Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi, ilçede MHP'li yönetim döneminde Atatürk Köprüsü girişine 'Türk Bayrağı' adı verilerek yapılan anıtı kaldırdı. Bu kararın ardından CHP'li başkan Mustafa Turgut, AKP ve MHP'ye yakın medya organları ve sosyal medya hesapları tarafından "bayrak düşmanlığı" ithamıyla hedef alındı. 

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konuyla ilgili provokatif iddia ve ithamların büyümesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Turgut, video ile yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Değerli vatandaşlarım, bilindiği üzere, Anayasamızın 3'üncü maddesinde de belirtildiği gibi bayrağımızın atalarımızın döktüğü kanı temsil eden kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan oluşur. Atatürk Köprüsü'ne daha önce yapılmış olan totemde hilallerin beyaz yerine kırmızı olarak renklendirildiğini gördük. O bölgede bayrağımızın gerçek haliyle yaşatılması için yapılan çalışmalar farklı yönlere çekilmeye çalışıldı. Mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrak sevgisi hiçbir şekilde sorgulamaz. Kamuoyuna duyurulur."

X platformunda bulunan CHP İletişim hesabından yapılan açıklamada da "MHP’li belediye bayrağımıza özen göstermediği için Ay-Yıldızlı anıtı söktük ve yerine yenisini yapıyoruz. Önemli not: Bayrağımızdaki ay-yıldız beyaz, zemin kırmızıdır. Bilmeyenlere duyurulur…" denildi. 

 


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