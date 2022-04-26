CHP, 28 ilde sektörün sorunlarını dinledi: Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kurulacak
İktidara gelmeleri durumunda Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracaklarını ifade eden CHP Genel Başkan Başdanışmanı Barış Karadeniz, Cumhuriyet'e değerlendirmede bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, başdanışmanlarından Sinop milletvekili Barış Karadeniz’in balıkçılarla görüşerek bir rapor hazırladığını ve iktidarlarında bir Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracaklarını açıkladı. Söz konusu çalışmayı CHP Genel Başkan Başdanışmanı Barış Karadeniz, Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Hopa’dan başlayarak Samandağ’a kadar kıyısı olan 28 ile giderek balıkçılarla görüştüklerini anlatan Karadeniz, “Balıkçılarımızı dinledik, notumuzu aldık, çözüm önerilerini yazdık. Balıkçılar özellikle son maliyet artışlarıyla; akaryakıt ve ağ fiyatlarına yönelik şikâyetlerini aktardı” ifadelerini kullandı. Balıkçıların sorunlarının çözümüne ilişkin bir bilgi notu hazırladıklarını belirten Karadeniz, “ÖTV’siz ve KDV’siz indirimli mazot vereceğiz. Kredi borçları var, faizlerini sileceğiz” dedi.
Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için ayrı ayrı ziyaretler de yapacaklarını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti: Denizin olduğu dört bölgede, bölge toplantıları yapacağız. Sonra bunu çalıştaylara çevireceğiz. İktidarımızda Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız. Ankara’da masa başında oturarak sorun çözemeyiz. Bizim balıkçılarımızla bir arada olmamız gerekiyor ve bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.
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