CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan '1915 olayları' açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir" ifadesini kullandı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak da toplantı esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Öztrak, "Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda yoksulluğu bıraktık artık açlığı konuşuyoruz. Çocuklarımız yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşıyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük. Her 5 kız çocuğundan 4'ü, her 4 erkek çocuktan 3'ü kansızlıkla karşı karşıya. Ülkemizde çocuklarda görülen kansızlık, Avrupa'nın 4 katı. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz. Allah aşkına kurduğunuz kasaba üniversitelerinde, işsizliği geciktirmekten başka ne yaptınız ? Ailelerimiz evlatlarını bin bir emekle okutuyor; yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyor ama evladı üniversiteden mezun olup iş bulamıyor" dedi.
Öztrak, şunları söyledi:
- Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda yoksulluğu bıraktık artık açlığı konuşuyoruz. Çocuklarımız yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşıyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük.
- Her 5 kız çocuğundan 4’ü, her 4 erkek çocuktan 3’ü kansızlıkla karşı karşıya. Ülkemizde çocuklarda görülen kansızlık, Avrupa’nın 4 katı. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz.
- Allah aşkına kurduğunuz kasaba üniversitelerinde, işsizliği geciktirmekten başka ne yaptınız? Ailelerimiz evlatlarını bin bir emekle okutuyor; yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyor ama evladı üniversiteden mezun olup iş bulamıyor.
GARO PAYLAN DEĞERLENDİRMESİ
Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle ilgili de “Partimizin görüşü bellidir. Bizim duruşumuz şudur; bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Siyasetçiler, tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa buradan husumetten başka bir şey çıkmaz. Zaman husumetleri büyütme zamanı değil, ortak geleceği inşa zamanıdır” diye konuştu.
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