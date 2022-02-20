CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: 'Nafaka hakkı tırpanlanıyor'

20 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Türkiye, geçen günlerde Belçika’da biri hamile dört kadını öldürüp Türkiye’de tahliye edilen Osman Çallı ve 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün katledilmesi haberleriyle sarsıldı. Cinayetler ve tahliyeler konuşulurken iktidardan 6. yargı paketiyle “iyi hal indiriminin kaldırılacağına” yönelik açıklamalar geldi. İktidarın söylemleri gazete manşetlerine yine “Kravat indirimi kalkıyor” şeklinde yansıdı.

ZİHNİYET SORUNU

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye’nin dört bir yanında kadın cinayeti davalarını takip ettiğini belirterek “Bir kadını canavarca öldüren katiller, ‘Karım bana bakmıyordu, yemeğimi yapmıyordu, evden erkek sesi geliyordu’ gibi gerekçelerle tahrik indirimi almaya çalışıyor. ‘Ama ruj sürmüştü, gece dışarı çıkmıştı, etek giymişti, alkol almıştı’ gibi sözde gerekçelerle cinayetleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Takım elbise giyip kravat da taktı mı tamamdır. Böyle çok sayıda davadan iyi hal ve tahrik indirimi çıktığını gördük” dedi. Meselenin sadece kravata indirgenmemesi gerektiğini vurgulayan Taşcıer, “Mesele zihniyet sorunu ve maalesef yargıda da erkek egemen zihniyet hâkim olduğu için mahkemede katillerden ziyade öldürülen kadınlar yargılanıyor” yorumunu yaptı.

‘AÇ KALIRIM KORKUSU’

Taşcıer, iktidarın Meclis’e getirmeyi planladığı 6. yargı paketinde nafakayı sınırlayan düzenlemeler olduğunu belirterek şöyle konuştu: AKP her zaman olduğu gibi süreci bir pazarlama kampanyasına dönüştürecek. Paket içerisine olumlu şeyler atıp bunun üzerinden reklamını yaparken, bir yandan da 42 milyon kadının hayatını doğrudan ilgilendiren kazanılmış bir hakkı tırpanlayacak. Siz nafakaya neye göre olduğu meçhul süre sınırları koyarsanız, şiddet gören kadınların boşanma haklarını dolaylı yoldan ellerinden almış olursunuz. Boşanırsam aç kalacağım diye düşünecek. Böylece milyonlarca kadın şiddete boyun eğmek zorunda bırakılacak.”