CHP, ara verdiği ‘Milletin Sesi’ mitingleri için yeniden hazırlıklara başladı
CHP, Mersin’den başlattığı “Milletin Sesi” mitinglerine, bayramdan sonra Bursa’da devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Vatandaşın kendi sözünü söylediği bir miting olacak” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yılın aralık ayında Türk Lirası’nın dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından “acil erken seçim” çağrısıyla mitinglere başlayacağını duyurdu. Mitinglere “Milletin Sesi” adını veren CHP’nin ilk adresi 4 Aralık 2021’de Mersin oldu. Burada yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye’de artık değişim rüzgârı estiğini vurgulayarak “Buna karşı durmak mümkün değil” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca kürsüsünü bir çiftçi ve atanamayan öğretmenlere devrederek, seslerini duyurmalarını sağladı. Hava koşullarının kötüleşmesi ve kış şartlarının ardından CHP, bu mitinglere bir süre ara verdi. 12 Nisan’da yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bayramdan sonra Milletin Sesi mitinglerine yeniden başlayacağız” dedi.
İLK DURAK BURSA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin yeniden başlatacağı “Milletin Sesi” mitinglerine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.İlk olarak 21 Mayıs’ta Bursa’da olacaklarını söyleyen Salıcı, “Bursa’da arkadaşlarımız bayram süresince çalışmalara başlayacaklar. Bayramdan sonra da iki haftalık bir hazırlık süremiz olacak. Bu süre içinde milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz tıpkı Mersin mitinginde yaptığımız gibi şehirde vatandaşla buluşacaklar. Sorunlarını dinleyecekler, mitingden haber verecekler” bilgisini paylaştı.
Mersin’de olduğu gibi mitingde farklı kesimlerden insanların kürsüye gelerek sıkıntılarını anlatacağını aktaran Salıcı, “Yapacağımız, Milletin Sesi mitingi olacak. Dolayısıyla vatandaşın kendi sorunlarını anlattığı, kendi sözünü söylediği bir miting olacak. Bütün sorun yaşayan kesimlerin içinden vatandaşlar kürsüde kendi sıkıntılarını anlatacak” diye konuştu. Bursa’dan sonra yapılacak miting için henüz bir yer belirlenmediğini de aktaran Salıcı, “Ancak kış koşulları ortadan kalktı. Bundan sonrası planlanarak devam edecek” ifadelerini kullandı.
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