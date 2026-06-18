CHP’de 74 il başkanı, olağanüstü kurultay imzalarını genel merkeze teslim etti: ‘Saray oyununu kurultay bozar’

CHP’de partinin seçilmiş yönetimini destekleyen 74 il başkanı ve kalan 7 ilden gelen kurultay delegeleri, dün olağanüstü kurultay talebini içeren 833 imzayı CHP genel merkezine teslim etmeye gitti. İstanbul il delegeleri hakkında tedbir kararı olduğu için 171 İstanbul il delegesinin imzası ayrı olarak ve noter onayı olmadan verildi. Saat 11. 45’te CHP Grup Başkanvekili Murat Emir öncülüğünde genel merkeze gelen heyeti, butlan yönetiminde yer alan Adnan Demirci ile Nevaf Bilek karşıladı. Emir, yanında bir grup il başkanı ile imzaları teslim etmek için yukarı çıktı. Bu sırada diğer il başkanları da genel merkezin içinde beklemeye başladı. Başkanlar heyeti yaklaşık bir buçuk saat sonra, saat 13.50’de genel merkez önünde basın açıklaması yaptı.

HUKUKÇU GÖRÜŞLERİ GENEL MERKEZE VERİLDİ

Başkanlar adına ortak açıklamayı CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz yaptı. Başkanların açıklamasında butlan kararının siyasi tarih için bir “kara leke” olduğu belirtilerek “Saray tarafından kurgulanmış bu karanlık oyunu bozmanın yegane yolu zaman kaybetmeksizin kurultayımızın bir an önce toplanmasıdır” denildi.

Tedbir kararının kurultaya engel olamayacağı da belirtilen açıklamada, konuyla ilgili hukukçu görüşlerinin genel merkeze teslim edildi belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Yalaz “Türkiye’nin 32 kamu hukuku hocasının imzası ile yayımlanan mütalaanın bir sureti yukarıya teslim edilmiş durumda. Türkiye’nin bütün hukukçuları ve bu metinler açıkça tedbir kararının olağanüstü kurultay yapılmasına engel olmadığını ve hatta tedbirin kurultay yapılmasını ivedi ve zorunlu kıldığını göstermektedir” dedi.

Başkanların açıklamasında bir kere daha “Amaç CHP’yi majestelerin muhalefeti yapmaktır. Genel Başkanımız, kurultayımız tarafından 4 kez seçilen Sayın Özgür Özel’dir. Cumhurbaşkanı Adayımız, 15.5 milyon yurttaşın oyuyla aday olan Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Partimiz, CHP’dir. Önce kurultay, sonra iktidar” vurgusu yapıldı.

‘10 GÜN BEKLEYECEĞİZ’

Başkanlar açıklamaları sonrası genel merkezin bahçesinde “Kurultay” sloganları attı. Yukarıda yaklaşık 1.5 saat kaldıkları sürede getirdikleri imzaların tek tek kontrol edildiğini aktaran Yalaz “İmzaların teslim edildiği tutanak altına alındı. Makul sürede kurultay yapılmasını bekliyoruz. Belirlediğimiz süre 10 gündür. Yapılmadığı takdirde gerekli başvuruları yapacağız” dedi.

‘İMZALARI TESLİM EDİN’ ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, imzaların kontrol işlemine geçildiği sırada genel merkezden ayrılarak Meclis’e geldi. Burada saat 13.30’da gazetecilere açıklama yapan Emir “Bundan sonra tüzüğümüze göre atılması gereken adımların takipçisi olacağız. Şu an olağanüstü kurultay talep eden toplam bin delegemiz var. CHP’nin sahibi millettir, üyelerimizdir, kurultay delegelerimizdir. Herkesin delegelerin bu talebine kulak vermesi gerekmektedir. CHP’ye oy veren milyonları seçimde partisiz bırakamayız” dedi. Emir “Kurultay yapamıyoruz” söyleminin bir kaçış olduğunu belirterek, butlan yönetiminden imzaları Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na teslim ederek süreci başlatmasını istedi. Emir “İlçe seçim kurulunun vereceği kararı görmek gerekir. Ondan sonrası seçim kurulunun işidir. Ama bugünden binbir türlü bahane” tepkisini gösterdi.

İSTANBUL ÖRGÜTÜ YOL HARİTASI SORACAK

CHP’de kurultay imzalarının teslim edilmesi sonrası partinin seçilmiş yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken, İstanbul İl yönetiminin bu haftadan itibaren toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Bu kapsamda Özgür Çelik ve ekibi, yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde İstanbul’da siyaset, sanat, sivil toplum, meslek örgütleri ve iş dünyasından insanlarla bir araya gelerek “Sizce bundan sonra ne yapmalıyız? Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?” gibi sorular yönelterek öneriler alacak. Bu çalışmanın sonucunda alınan öneriler CHP lideri Özgür Özel’e bildirilecek. Bu şekilde farklı kesimlerin yeni parti ya da partide kalma konusunda görüşlerinin de ölçüleceği belirtirken, CHP’de seçilmiş yönetimin kurmayları “Bu çalışma yeni partiye yönelik değil. Amaç farklı kesimlerin görüşlerini almak” diyor.

GENEL MERKEZDE ‘ATAMA’ BEKLEMESİ

İl başkanları olağanüstü kurultay için imzaları teslim etmeye gelmeden önce, butlan yönetimi tarafından il başkanlığına atanmayı bekleyen bazı isimler de erken saatlerde genel merkeze geldi. İl başkanı olarak atanacağı iddia edilen isimler, genel başkan yardımcılarının olduğu katlarda görüşmeler gerçekleştirdi.