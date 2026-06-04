CHP’de butlan yönetimi 11 Haziran’da PM’yi toplayacak: Kılıçdaroğlu kanadından ikna telefonları

CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP genel merkezinde ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel yönetimindeki yerel seçim başarısını sahiplenerek “CHP, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir parti. Yerel seçimlerde birinci çıkmış bir parti. Parti oyları yüzde 34 üzerinde. Önümüzdeki süreçte de iktidar namzeti” ifadelerini kullandı. Hukuki zorunluluk olarak göreve geldiklerini söyleyen Sarı, “CHP delegelerinin özgür iradesiyle oluşturulan bir yönetim olduklarını” savundu.

KURULTAY İÇİN DİYALOG HEYETİ

Partinin seçilmiş yönetiminin butlan kararını tanımayan tavrını eleştiren Sarı “Sorunları yok sayarak bir yere çıkamayacağımızı gördük” dedi. Tüm partililere çağrı yapan Sarı “Nesnel analizler ışığında CHP’yi içine düştüğü bu durumdan çıkarmak için ihtiyaç duyduğumuz yol haritamızın ne olduğuna ilişkin tüm üyelerimize, belediye başkanlarımıza, geçmiş genel başkanlarımıza çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını aktaran Sarı “Önceki dönemde partiyi yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa, bu arkadaşlarımızla otursunlar, kurultay konusunda değerlendirme yapsınlar istiyoruz. Bir önyargımız yok ama elbette bir hukuki zemin var. Bu çerçevede bunu konuşmayı öneriyoruz” dedi.

MEDYA SORUMLU YAKLAŞMIYORMUŞ

“İçinde bulunduğumuz durumu, MYKmizin meşruiyetini yeterince anlatamadığımıza ilişkin bir değerlendirme yaptık” diyen Sarı “Özellikle bazı basın organlarına yeterince anlatamadığımızı ya da bu arkadaşlarımızın o konuyu anlayan sorumluluk içinde yaklaşmadığını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde medyada bulunan arkadaşlarımıza konuyu biraz daha anlatmayı uygun gördüğümüzü belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

PARTİ MECLİSİ HAFTAYA TOPLANACAK

Sarı, Parti Meclisi’nin 11 Haziran’da toplanacağını, gelecek hafta salı günü de Meclis’teki grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşacağını söyledi. Sarı, partinin disiplin kurulunun Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacağını aktardı. Açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, partinin seçilmiş yönetiminin 2024’teki tüzük kurultayının geçerli olduğuyla ilgili açıklamalarına katılmadığını belirtti. Sarı, işlemlerini eski tüzük çerçevesinde yapacağını ve buna göre MYK üyelerinin Parti Meclisi onayına sunulmasının zorunlu olmadığını savundu.

GRUPTA KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK

Ali Öztunç, Engin Altay ve Gürsel Erol’un hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Özgür Özel’i ziyaret etmesi sorulan Sarı “Arkadaşlarımız genel başkanı ziyaret etti. Bu görüşmeye başka bir anlam yüklemeye gerek yok” dedi. Sarı, kurultay yapılmazsa partinin seçime giremeyeceğine yönelik yorumları da reddetti ve yine tedbir kararı varken kurultay yapamacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında nasıl konuşacağı sorulan Sarı “CHP Genel Başkanı grupta konuşacak. Grup salı günü yapılacak. Genel başkan sürece ilişkin esaslı değerlendirmeler yapacak. AKP genel başkanı AKP grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey olmayacaktır, mümkün değil” yanıtını verdi. CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın butlan heyetine çiçek göndermesi üzerinden yapılan “CHP’ye mi dönecek?” sorusunu yanıtlayan Sarı, “Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmak lazım” dedi.

VEKİLLERLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Kurultay için imza veren milletvekillerine ilişkin konuşan Sarı “111 arkadaşımızın imza atması çok farklı düşünüyoruz demek değil. Biz de kurultay istiyoruz ama gelin, oturalım, bunu hangi zeminde konuşacağımızı tartışalım. Bunun yerine gereksiz zorlamaların partiye faydası olmayacaktır. İmzaları getirdiniz ama kurultayı yapamıyoruz ki. Biz samimiyetle gelin bu koşullarda nasıl kurultay yapalım, konuşalım istiyoruz. Heyet oluşturalım, genel başkan görüşsün, yanlış anlamaları ortadan kaldıralım. Bunları makul bir dille yapalım” değerlendirmesini yaptı.

Partide işletilecek disiplin sürecine değinen Sarı “Partinin kurumsal kimliği, genel başkan ve yöneticilere karşı tutumu not ediyoruz. Kendi mecrasında yürüyecek bazı süreçler. Ama önce biz diyalog mekanizmalarını işletmek istiyoruz. Örgütlerle ilgili henüz değerlendirme sürecinde değiliz. Öncelikli olarak boş yerlere atama yapacağız. Bizimle çalışmak istemeyen arkadaşlarımız olursa, oturup konuşacağız. 50 tane il başkanı bizim anlayışımıza karşı, hepsini görevden alalım biçiminde bir anlayışımız yok. Belediye başkanı, milletvekili, örgüt yöneticisi arkadaşlarımızla konuşacağız. Rövanşist bir anlayışta değiliz. Arınma ve diyalog süreci birbirinin zıddı değil” dedi.

Öte yandan; butlan yönetiminin hem milletvekilleriyle hem de mahkeme kararıyla göreve getirilen Parti Meclisi yönetimiyle telefon trafiği yürüttüğü öğrenildi. Bu kapsamda, butlan yönetiminin; imza veren 110 milletvekilinin süreçle ilgili fikirlerini almak için vekilleri aradığı kaydedildi. Partinin seçilmiş yönetimini destekleyen vekillerin de bu telefona karşı partiye yapılan polis baskını gibi durumları örnek göstererek “Hukuksuz bir süreç yaşıyoruz. Partiye yaşatılanlar yanlış” gibi görüşler paylaştığı öğrenildi.

KAYYIM MI İSTİYORLAR?

Özel yönetiminin kurultay yapılması için mahkemeye başvurması ve kurultay için bir çağrı heyeti görevlendirilmesi ihtimali sorulan Sarı “Talep etsinler. AKP’nin atayacağı kayyımı mı istiyorlar? AKP’nin atayacağı heyeti, CHP’yi 13 yıl yönetmiş genel başkana mı tercih etmek istiyorlar?” dedi.