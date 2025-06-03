CHP'de dikkat çeken kulis... 'Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hazırlıklara başladı'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler 30 Haziran'da görülecek kurultay davasına çevrilirken, dikkat çeken bir kulis geldi.

DW Türkçe'nin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki farklı kişilerden aldığı bilgilere göre; Kılıçdaroğlu ve ekibi de parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlıklara başladı.

"SORUMLU YİNE KEMAL BEY İLAN EDİLECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, 'mutlak butlan' ilan edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun nasıl hareket edeceği yönündeki soruya "Kemal Bey'in (bu görevi) kabul etmemesi durumunda ne olacağı düşünüldü mü? Mevcut yönetim mahkeme kararı ile alınmış, Kemal Bey görev kabul etmemiş, ne olacak? Uzun süre yönetimsiz kalan partideki kaos ve karmaşa durumunun sorumlusu olarak yine Kemal Bey ilan edilecek" yanıtını verdi.

"PARTİYİ ALMAMASI KAOS YARATACAK"

Aynı isim, mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlığı reddetmesi durumunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in devam edemeyeceğini belirterek "Kemal Bey davayı açan değil, mağdur. Davayı kapatma şansı da yok. Dava sonucu partiyi almaması kaos yaratacak" dedi.

BAZI İSİMLER YENİ GÖREVLERİ İÇİN MİLLETVEKİLLERİNE KULİS YAPTI

Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin de, TBMM'deki Başkanvekilliği seçimleri sırasında Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda partide alacakları yeni görevler hakkında milletvekillerine kulis yaptıkları öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hâlâ çalışmalarını sürdürdüğü çalışma ofisinin ve masraflarının eski bazı belediye başkanları ile eski milletvekilleri tarafından karşılandığı da Ankara'da kulislere yansıyan bilgiler arasında yer aldı.