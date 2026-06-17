CHP’de kâr ve zarar hesabı

CHP’de “yeni parti” diyenlerin sesi her geçen gün daha yüksek çıkıyor. Karşılıklı siyasi hamlelerin yanı sıra kamuoyu önündeki kişisel tartışmaların seçmende “kafa karışıklığı”na yol açabileceği, süreç uzarsa ortaya çıkan tablonun enerjiyi düşürebileceği değerlendiriyor.

Özgür Özel, ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları bugün genel merkeze iletecek. Genel merkez yönetimi kurultay yapmamakta direnirse konu yargıya taşınacak. 20 Temmuz’a kadar sonuç çıkmazsa yol haritasının netleşmesi planlanıyor. Özel ekibi, CHP’nin mutlak butlan kararından önceki son kurultayının 25/26 Temmuz 2020’de gerçekleşmesi ve aradan 6 yıl geçmesi nedeniyle kurultay yapılmazsa CHP’nin seçime girememe riski olduğunu savunuyor. Hukuken de yol tıkandığında yeni parti çalışmalarının hızlanacağı belirtilirken bu süreçte olası avantaj ve dezavantajlar masaya yatırılıyor.

Kulislerde yeni partiye ilişkin dezavantajlar şöyle sıralanıyor:

- Atatürk’ün kurduğu parti olması nedeniyle belli bir kitle CHP’nin başında kim olursa olsun “atadan dededen” gelen “baba ocağı” anlayışıyla mutlak butlan kararına karşı dahi olsa CHP’ye oy verebilir.

- Yeni parti girişimi resmiyet kazandığında bazı milletvekilleri ve belediye başkanları başından itibaren Özgür Özel’in yanında olmasına karşın CHP’de devam kararı alabilir.

- Mutlak butlan kararından sonra ne Özgür Özel ne de Kemal Kılıçdaroğlu tarafında yer alan ve kamuoyunda bilinen isimlerin parti içi muhalefeti sürdürmesi, seçmenin “Saray etkisi” fikrini ilerleyen süreçte azaltabilir.

- Sürecin uzaması durumunda parti içindeki “kavga” görüntüsü, seçmeni diğer muhalefet partilerine yönlendirebilir. Yeni partinin avantajları ise:

- Özgür Özel ile birlikte hareket eden partililerin daralan siyaset alanı genişler.

- Söylemler tekrar AKP ve uygulamalarına, halkın asıl sorunu olan ekonomi ve geçim sıkıntısına döner. İktidar vaatleri, hedefleri, iktidar olunduğunda neler yapılacağı daha net ortaya konur. Tüm enerji iktidara yönelir.

- Yakın geçmişteki “helalleşme” siyasetini dahi göz ardı eden, bugüne kadar hiçbir koşulda CHP’ye oy vermemiş ama AKP’den memnun olmayan muhafazakâr seçmen yeni partiye oy verebilir.

- Yükselen toplumsal muhalefetin enerjisi “umudunu kesen” kitleye örnek olabilir. Yüzde 30’lara varan kararsız seçmen umudu yeni partide arayabilir.