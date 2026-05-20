CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı: Veysel Topçu'nun ailesinin ve kendisinin suç dosyası ortaya çıktı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Dinar Belediye Başkanı seçilen Veysel Topçu, geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla AKP saflarına geçmişti.

Ancak bu transferin perde arkasında yatan adli dosyalar kamuoyunda gündem oldu.

OĞLU ÖNCE ÖLÜMLÜ KAZAYA, SONRA CİNSEL SALDIRIYA KARIŞTI

Başkan Topçu'nun oğlu A.T.'nin vukuatları oldukça dikkat çekici.

İddialara göre, Mayıs 2025'te Dinar'da bir astsubayın eşinin hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasına karışan A.T., olay yerinden kaçtı. Kazayı üstlenmeleri için Dinar Belediyesi'nden iki zabıta personeli kıyafet değiştirerek olay yerine gönderildi ancak güvenlik kameraları ve parmak izi incelemeleriyle gerçeğin üstü örtülemedi. A.T. Antalya'da yakalanarak adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

A.T.'nin dosyası bununla da bitmedi. Aynı yılın Kasım ayında, bölgede yaşayan bir kadına 'cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi ve yargılaması şu an tutuksuz olarak devam ediyor.

BABASI YURT DIŞINA KAÇTI, KENDİSİNİN DE HAPİS CEZASI VAR

Skandallar sadece oğul A.T. ile sınırlı değil.

Onlar TV'de gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun aktardığı belgelere göre, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun babası, çiftçileri dolandırmak, yağma ve iyi niyeti suistimal etmek gibi ağır suçlardan ötürü 50 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı ve yıllardır yurt dışında firari konumda bulunuyor.

Daha da çarpıcı olanı ise Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun kendisinin de suç kaydı olması. Topçu'nun, 2014-2017 yılları arasında görülen çeşitli 'dolandırıcılık' davalarından ayrı ayrı 1 yıl 7 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

CHP lideri Özgür Özel'in de daha önce dile getirdiği, AKP'nin muhalif belediye başkanlarını "yargı dosyaları üzerinden tehdit ederek" transfer ettiği iddiaları, Topçu'nun bu kabarık dosyalarıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.