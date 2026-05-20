CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı: Veysel Topçu'nun ailesinin ve kendisinin suç dosyası ortaya çıktı

20.05.2026 10:42:00
Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve ailesinin kabarık adli sicili gündem yarattı. Başkan Topçu'nun oğlunun ölümlü bir kazaya ve cinsel saldırı suçlamasına karıştığı, babasının firari olduğu, kendisinin de dolandırıcılıktan hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Dinar Belediye Başkanı seçilen Veysel Topçu, geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla AKP saflarına geçmişti.

Ancak bu transferin perde arkasında yatan adli dosyalar kamuoyunda gündem oldu.

OĞLU ÖNCE ÖLÜMLÜ KAZAYA, SONRA CİNSEL SALDIRIYA KARIŞTI

Başkan Topçu'nun oğlu A.T.'nin vukuatları oldukça dikkat çekici.

İddialara göre, Mayıs 2025'te Dinar'da bir astsubayın eşinin hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasına karışan A.T., olay yerinden kaçtı. Kazayı üstlenmeleri için Dinar Belediyesi'nden iki zabıta personeli kıyafet değiştirerek olay yerine gönderildi ancak güvenlik kameraları ve parmak izi incelemeleriyle gerçeğin üstü örtülemedi. A.T. Antalya'da yakalanarak adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

A.T.'nin dosyası bununla da bitmedi. Aynı yılın Kasım ayında, bölgede yaşayan bir kadına 'cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi ve yargılaması şu an tutuksuz olarak devam ediyor.

BABASI YURT DIŞINA KAÇTI, KENDİSİNİN DE HAPİS CEZASI VAR

Skandallar sadece oğul A.T. ile sınırlı değil.

Onlar TV'de gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun aktardığı belgelere göre, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun babası, çiftçileri dolandırmak, yağma ve iyi niyeti suistimal etmek gibi ağır suçlardan ötürü 50 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı ve yıllardır yurt dışında firari konumda bulunuyor.

Daha da çarpıcı olanı ise Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun kendisinin de suç kaydı olması. Topçu'nun, 2014-2017 yılları arasında görülen çeşitli 'dolandırıcılık' davalarından ayrı ayrı 1 yıl 7 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

CHP lideri Özgür Özel'in de daha önce dile getirdiği, AKP'nin muhalif belediye başkanlarını "yargı dosyaları üzerinden tehdit ederek" transfer ettiği iddiaları, Topçu'nun bu kabarık dosyalarıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

CHP'li Asu Kaya'dan AKP'ye geçen Burcu Köksal'a sert tepki: ‘Dün 'hırsız' dediklerinin bugün elini öptün’ CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı "Dün 'hırsız' dediklerinin bugün elini öptün. Dün 'halk düşmanı' dediklerinin bugün rozetini taktın sen. Bu şerefli altı oku çıkarttın, sen o rozeti taktın" sözleriyle eleştirdi.
Afyonkarahisar'da ilginç suçlama: Burcu Köksal karikatürü Erdoğan'a hakaret sayıldı Afyonkarahisar'da gazeteci Sezer Küçükkurt, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yönelik karikatürü nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile ifade verdi. Küçükkurt ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli? Veysel Topçu son dönemde hem siyasi kariyeri hem de hayat hikâyesiyle merak konusu oldu. Peki, Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli?