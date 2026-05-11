Gündemdeki haberlerinin ardından Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun kariyeri araştırılıyor. Peki, Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli?

VEYSEL TOPÇU KİMDİR?

1982 doğumlu olan Veysel Topçu, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Akgün köyünde dünyaya geldi,

Orta öğrenimini Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamladı,

1995 - 2004 yılları arasında Dinar Spor Kulübü’nde amatör olarak ve KKTC’ de Binatlı Spor Kulübü’nde profesyonel olarak futbol oynadı,

1 Şubat 2011 ' de delegesi olduğu Dinar Ziraat Odası seçimlerinde Dinar Ziraat Odası Meclis Üyeliğine seçildi, 2015 yılında Dinar Ziraat Odası Meclis Başkanlığına seçildi, 2012 ' de Dinar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunda, Dinar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi,

Mart 2012 ' de T. C Adalet Bakanlığı Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Üyesi oldu,

5 Mayıs 2012’de "TESKOMB" Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı, Afyonkarahisar-Isparta-Antalya ve Burdur illerinde faaliyet gösteren 66 ESKK Kooperatifin Üst Birliği Olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 6. Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine 30 yaşında seçilerek TESKOMB Camiasının En Genç Bölge Birliği Yöneticisi oldu,

12 Mayıs 2015 tarihinde 83.000 ortağı bulunan Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifinin 47 . Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 5000'i aşkın delegenin tamamının oyu ile Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi,

15 Ekim 2022 tarihinde Dinar-Başmakçı-Dazkırı ve Evciler ilçelerine hizmet veren Dinar Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Meclis Başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı olmuş ve Dinar Belediye Başkanı olmuştur.

VEYSEL TOPÇU'NUN ÖZEL HAYATI

Veysel Topçu, evli ve üç çocuk babasıdır.

VEYSEL TOPÇU'NUN EĞİTİM HAYATI

Near East Üniversitesi Spor Akademisi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği (1999 - 2002)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Programı (2019 - 2021)

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2020 - 2021)

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf Öğrencisi (2022 -)

Hukuk Fakültesi Mezunu

YÜRÜTMEKTE OLDUĞU GÖREVLERİ

DİNAR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİNAR ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ 6. BÖLGE BİRLİŠİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DİNAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DOSB) MÜTEŞEBBİS HEYETİ ÜYESİ

AFYONKARAHİSAR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞDANIŞMANI

T.C. ADALET BAKANLIĞI DİNAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KORUMA KURULU ÜYESİ