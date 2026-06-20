Cemil Tugay istifa sürecinin perde arkasını anlattı: AKP iddialarına net yalanlama, Özgür Özel ile ne konuştu?

Mahkemenin CHP'nin 38. Kurultayı hakkında verdiği ve kurultayı "yok hükmünde" sayan "mutlak butlan" kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifasının yankıları sürüyor.

İstifa sürecinin ayrıntılarını paylaşan Tugay, partideki görevden alma ve atamaların kötü bir noktaya gittiğini belirterek, "İhraçlar, atamalar, kötü bir noktaya gidiyor. Buna tepki göstermemiz gerektiğini düşünüyordum. Bu yönde bir adım atmayı çalıştım" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR MESAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Tugay, ortaya çıkan tablonun ve halkın tepkisinin kendi siyasetleriyle örtüşmediğini anladığını dile getirerek, "Ondan dolayı burada net bir tavır koymamız gerektiğini, gerekirse istifa etmeyi göze alabileceğimizi kararımla ortaya koydum" dedi.

Cemil Tugay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Genel Başkanımız Özgür Özel’in, çözüm için çok dikkatle yapılabilecek her şeyi tüketene kadar bu süreci takip edeceğini görüyordum. Ama diğer taraftan da Butlan yönetiminin yaptıklarına baktığımda kesinlikle bildiğimiz anlamda bir CHP yapısına dönmeye niyeti olmadığını, bunun için türlü gerekçeler ürettiğini ve dolayısıyla sadece bir oyalama içerisinde olduklarını anladım.

Şöyle söyleyeyim: Biz halkın arasında gezdiğimiz zaman gerek partililerimiz, gerekse yurttaşlarımız, sıradan insanlar ‘Bu duruma karşı siz ne yapacaksınız?’ diye sürekli soruyor. İzmir, duyarlılığı yüksek şehirlerden birisi. İzmir’i diğer kentlerden daha farklı bir duyarlılık içerisinde görmek lazım. Biz bu şehirde yaşıyoruz, bu şehri yönetiyoruz.

Burada çok fazla soruluyor. Bir belirsizlik içerisinde işi bırakmak, bize karşı itimatlarını da sarsabilir. Yani ‘Kendi koltuğumuzu korumak pahasına yapılan yanlış bir şeyi onaylayıp onun bir parçası olamayız, olmam’ diye söylememiz lazım. Benim istifa kararımın bu anlamda önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum.”

Tugay, istifa kararına ilişkin İzmir İl Başkanlığı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından yapılan görevden alma ve atama kararlarına dikkat çekti.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınarak yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE DÜŞÜNCEMİ PAYLAŞTIM"

Tugay, istifa kararından önce seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü de söyledi:

"İstifa öncesi Özgür Özel Bey ile düşüncemi paylaştım. Özgür Bey, kendi adına ‘biraz bekleyelim’ gibi bir düşünce ortaya koydu ancak benim CHP’den istifa etmeme de itirazı olmadı. CHP’den istifa ettim ama dünya görüşümde, siyasete bakış açımda bir değişiklik yok. Öyle insanlar değiliz.

Bizim burada arayışımız tamamen halkımızın talep ettiği bir siyasi oluşumun yani mümkünse CHP içerisinde olması ama olamıyorsa da geçici de olsa dışarıda yeni bir partiyle olması. Bunun bir parçası olmak düşüncemiz dışında hiçbir şey olamaz."

Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu ile istifa konusunda görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Tugay, Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini ifade etti.

AKP İDDİASINA NET YALANLAMA

Tugay hakkında yeniden gündeme gelen, "AKP'ye geçiyor" iddialarını net bir dille yalanladı. Tugay, “Mümkün değil. Ben, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir şeyi asla yapamam" dedi.

Tugay, İzmir'e hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.