CHP'den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulacak, orada olacağım

CHP'den istifa ettiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararının ardından ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tugay, CHP yönetiminde yaşanan değişim ve alınan kararların ardından partiden ayrıldığını belirterek, siyasi mücadelesini Özgür Özel ile birlikte sürdüreceğini ifade etti.

Nefes gazetesine konuşan Tugay, istifa süreci öncesinde Özgür Özel ile görüştüğünü belirterek “Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ KURULACAK, ORADA OLACAĞIM"

"Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım." diye konuşan Tugay, şöyle devam etti:

"Biz bu yola beraber çıktık. Özgür Özel dışında hiçbir grupla hareket etmem mümkün değildir. Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem söz konusu değil. Benim partiden istifa etme sebebim Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan ile partinin başına atanması ve aldığı ihraç, atama kararlarıdır. Ben CHP’den herhangi bir ideolojik görüş değişikliği nedeniyle ayrılmadım. 2027 yılı sonunda Türkiye seçime gidecek, bu tarihe kadar elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Özgür Özel CHP’nin başına yeniden dönene kadar istifa kararım kesindir. Eğer bunlar olursa ben de CHP’ye yeniden dönerim. AKP’ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil."