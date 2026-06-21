Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulacak, orada olacağım

CHP'den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulacak, orada olacağım

21.06.2026 10:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulacak, orada olacağım

CHP’deki 'mutlak butlan' yönetimine tepki olarak istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararının arkasında olduğunu belirterek, siyasi geleceğini Özgür Özel ile birlikte şekillendireceğini söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP'den istifa ettiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararının ardından ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tugay, CHP yönetiminde yaşanan değişim ve alınan kararların ardından partiden ayrıldığını belirterek, siyasi mücadelesini Özgür Özel ile birlikte sürdüreceğini ifade etti.

Nefes gazetesine konuşan Tugay, istifa süreci öncesinde Özgür Özel ile görüştüğünü belirterek “Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ KURULACAK, ORADA OLACAĞIM"

"Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım." diye konuşan Tugay, şöyle devam etti:

"Biz bu yola beraber çıktık. Özgür Özel dışında hiçbir grupla hareket etmem mümkün değildir. Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem söz konusu değil. Benim partiden istifa etme sebebim Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan ile partinin başına atanması ve aldığı ihraç, atama kararlarıdır. Ben CHP’den herhangi bir ideolojik görüş değişikliği nedeniyle ayrılmadım. 2027 yılı sonunda Türkiye seçime gidecek, bu tarihe kadar elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Özgür Özel CHP’nin başına yeniden dönene kadar istifa kararım kesindir. Eğer bunlar olursa ben de CHP’ye yeniden dönerim. AKP’ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil." 

İlgili Konular: #CHP #Cemil Tugay #mutlak butlan

İlgili Haberler

Genel merkezin İzmir tasfiyeleri Cemil Tugay dahil üst kademeyi harekete geçirdi: Butlana tepki istifası
Genel merkezin İzmir tasfiyeleri Cemil Tugay dahil üst kademeyi harekete geçirdi: Butlana tepki istifası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler ve ihraç süreçlerini eleştirerek partisinden istifa etti. Tugay’ın ardından başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile çok sayıda belediye meclis üyesi ve partili de istifa etti.
Özgür Özel'den Cemil Tugay mesajı: 'Butlana tepki olsun diye istifa etti'
Özgür Özel'den Cemil Tugay mesajı: 'Butlana tepki olsun diye istifa etti' Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki pazar yeri ziyaretinde yurttaşların dertlerini dinledi. Bir vatandaşın partide yaşanan son gelişmelere tepki olarak CHP'den istifa edeceğini söylemesi üzerine Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasını hatırlattı.
Cemil Tugay istifa sürecinin perde arkasını anlattı: AKP iddialarına net yalanlama, Özgür Özel ile ne konuştu?
Cemil Tugay istifa sürecinin perde arkasını anlattı: AKP iddialarına net yalanlama, Özgür Özel ile ne konuştu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan ihraç ve görevden alma kararlarına tepki göstererek partisinden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin perde arkasını anlattı.