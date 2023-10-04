CHP Genel Başkan Adayı Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet'i ziyaret etti

Yayınlanma: 04.10.2023 - 18:57

Güncelleme: 04.10.2023 - 19:00

Özgür Özel’i, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Cumhuriyet Gazetesi’ni yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayın Anonim Şirketi Başkanvekili Osman Gölcük, Yayın Kurulu Üyelerimiz, Emre Kongar, Miyase İlknur, Yazıişleri Müdürlerimiz Hakan Akarsu, Özgür Soyer ve Haber Merkezi Müdürü Can Uğur ağırladı.

Özel’e ziyareti sırasında ise, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve CHP Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer eşlik etti.

Özel, geçen Eylül ayında gazetemize ilk kadın genel yayın yönetmeni olarak atanan Mine Esen’i tebrik etti.

Özel, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Cumhuriyet’in ikinci yüzyıla taşıdığı önemli değerlerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi ise bir diğeri de hiç şüphesiz Cumhuriyet Gazetesidir. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında atama haberini görünce Cumhuriyet’e yakışır bir göreve geliş olmuş dedim. Bütün partimiz adına bir kez daha tebrik ediyoruz" diye konuştu.

GÜNÜ GELDİĞİNDE TAHSİL EDERİZ

Özel, gazetemizi ziyareti sırasında 100 gündür tutuklu olarak yargılanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel şunları söyledi: "62 saniyelik, beş günde hazırlanmış, bir kes kopyala yapıştır videoyu mahkemede mahkum etti. Kendisini mahkum etmek isteyen iddianameyi mahkemede mahkum etti.

Kendisi mahkemede şöyle bir ifade kullandı; ‘60 dakikalık bu programı neredeyse 700 kez yapmışım birinde terörü övmemişimde bayram günü terörü övmek mi aklıma gelmiş' Programdaki diğer kesitlerden örnekler verdi. kendisine ilk saldıranların ‘ebabil’ olarak deşifre ettiğimiz sosyal medya trollerinin olduğunu söyledi."

Özel açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Savcılık makamının kürsünün altında santim santim alçaldığını gördüm. Merdan Yanardağ iddianameyi mahkum etti. Ama kendisini haksız yere orada tutanların 100 gün kendisine borcu var. Normalde herhangi bir ceza vermese Mussolini’nin ön infaz yöntemine tabi tutulmuş olarak bu 100 günü kim kime izah edecek.

Sarayın talimatıyla verilmiş 100 günlük yaşanmış hapis karşılığında ona denk gelecek cezayı mezurayla ölçüp vermişler. alacak verecek yok hepimiz evlerimize dağılalım diyorlar. Merdan Yanardağ’ın okurlarının, sevenlerinin bu saray rejiminden 100 gün alacağı vardır. Bu alacağı bugün değilse günü geldiğinde tahsil ederiz." HABER MERKEZİ