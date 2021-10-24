CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Avrupa hazır, AKP uyuyor
Dünyada artan enerji fiyatlarına karşı Avrupa ülkelerinin yurttaşlarını korumak için aldığı önlemleri araştıran CHP’li Ahmet Akın, pek çok ülkenin art arda destek paketleri açıkladığını belirtti. Avrupa, karakışa hazırlanırken AKP iktidarının uyuduğunu kaydeden Akın, “İktidar, sarayını ve yandaşlarını kolluyor. Karakış fonu acilen kurulmalı” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın enerji fiyatlarındaki artışlara karşı adım atmadığını belirterek, “Avrupa karakışa hazırlanırken, AK Parti iktidarı uyuyor. Karakış fonu acilen
kurulmalı” dedi. CHP’li Akın,
Avrupa’da artan enerji fiyatlarına karşı ülkelerin vatandaşlarını korumak için yaşama geçirdiği uygulamalarla ilgili bir çalışma hazırladı. Çalışma özetle şöyle:
- 3 yıldır artıyor: Avrupa’da
enerji fiyatları Nisan 2021’den
bu yana artış gösteriyor.
Türkiye’de ise son üç yıldır
enerji fiyatları yükselirken; bu
durumun arkasında yanlış politikalar nedeniyle Türk Lirası’ndaki olağanü
- Hazırlık farkı: Avrupa’da artış üzerine pek çok ülke acil çözüm paketlerini gündeme getirirken; AK Parti iktidarı Türkiye’deki artışlara karşın somut adım atmadı. Son 3 yılda elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşa yansıyacak şekilde iki kattan fazla arttı.
- Destek paketleri: Fransa’da hükümet en yoksul ailelere enerjiye erişimlerini sağlamaları için 580 milyon Avro değerinde destek verme kararı aldı. İtalya yoksul kesimi korumak amacıyla 3 milyar Avro’dan daha fazla tutarda bir destek paketi açıkladı. İspanya’da ise toplam 2.6 milyar Avro tutarındaki bir paket devreye girdi.
- Vergi indirimi gündemde: Belçika’da doğalgaz ve elektrik fiyatı artışlarına karşın yoksul halkın korunması için hane başına yapılan desteğin 700 Avro olacağı açıklandı. Almanya’da faturalara yansıtılan yenilenebilir enerji desteği vergisinin yüzde 43 oranında indirilmesi kararlaştırıldı.
- Koruma programı: Avrupa
Komisyonu; 27 AB üyesi ülkeye
artan elektrik ve gaz fiyatlarına
karşı alınabilecek tedbirleri sıraladı. Buna göre enerji üzerindeki vergilendirme oranlarına
sınır getirilmesi ve vergilerin
azaltılması tartışılıyor. Öte yandan yenilenebilir enerji destek
programlarının finansmanının
elektrik faturası dışındaki kaynaklara kaydırılması da gündemde.
‘FON ACILEN KURULMALI’
Akın; Avrupa karakışa hazırlanırken, AK Parti iktidarının ise uyuduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Vatandaş kış gelirken sürekli artan faturalar nedeniyle nasıl
ısınacağını kara kara düşünüyor. İktidarın hiçbir adımı yok.
Karakış fonu acilen kurulmalı. Vatandaşlarımız göz göre
göre yoksullaştırılıyor. İktidar,
vatandaşı değil, sarayını ve
yandaşlarını kolluyor.”
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