CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz facianın yaşandığı bölgedeki yığın liçi onayını Murat Kurum'un verdiğini kanıtlayan bir belge paylaştı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 23:03

Güncelleme: 25.02.2024 - 23:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bugün X hesabından Erzincan İliç’teki madende yığın liçi onay belgelerinin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde verildiğini açıkladı. Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:



“Erzincan İliç’te, Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. Fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik. Kaynak: 13.09.2022 tarihli Çevre Bakanlığı resmi belgesi.”