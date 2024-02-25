CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz facianın yaşandığı bölgedeki yığın liçi onayını Murat Kurum'un verdiğini kanıtlayan bir belge paylaştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Erzincan İliç’te, Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. fazına ait yığın liçi onay belgelerinin, dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bugün X hesabından Erzincan İliç’teki madende yığın liçi onay belgelerinin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde verildiğini açıkladı. Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:
“Erzincan İliç’te, Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. Fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik. Kaynak: 13.09.2022 tarihli Çevre Bakanlığı resmi belgesi.”
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