CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den İBB soruşturmasında avukatların gözaltına alınmasına tepki

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:34

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:34

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel’in gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada savunma hakkının en temel hak olduğunu ve iktidarın savunma hakkına karşı sistematik bir saldırı düzenlediğini ifade etti.

Tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın bugün düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da, kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında gözaltı kararı olduğunu açıklamıştı.

Avukatların gözaltına ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, yapılan işlemin Avukatlık Kanununa aykırı olduğunu belirterek gözaltına alınan avukatların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Çiftci, gözaltına alınan avukatlardan Serkan Günel’e yöneltilen “Medya A.Ş.’ye operasyon olacağını nereden biliyordunuz?” sorusuna ise, “Bu sorunun yanıtını meslektaşımız Günel’de değil, “İBB’ye operasyon yapacağım” diyerek tehditler savuranlarda aramak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

''ADALET BAKANLIĞI'NIN İZNİNİN ALINMASI ZORUNLUDUR''

Yapılan gözaltı işleminin kanuna aykırı olduğunu ifade eden Çiftci, “Avukatlık faaliyetine ilişkin yapılacak her işlemde Adalet Bakanlığı’nın izninin alınması zorunludur. Ancak böyle bir izin alınmamıştır. İktidar; avukatlığı, avukatlık mesleğini susturmaya, baskı altına almaya çalışıyor. Her fırsatta savunmaya yönelik saldırısına artıran AKP, şimdi de savunmayı yargılama çabasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve İBB yöneticilerine yönelik yeni bir “dokunan yanar” hamlesine şahitlik ediyoruz. Suçsuz yere, bir kumpas nedeniyle Silivri’de tutulan İBB yöneticilerine yönelik caydırma politikası uygulanıyor” şeklinde konuştu.

Günel’e Murat Ongun’la toplantı yapmasına ilişkin soruların yöneltildiğini de kaydeden Çiftci, “Bir avukatın müvekkiliyle toplantı yapmasından daha doğal ne olabilir?” diyen Çiftci, “Ekrem İmamoğlu’nun, İBB yöneticilerinin ve belediye başkanlarımızın bir siyasi operasyon nedeniyle tutuklu olduğunu, bu operasyonun kimler tarafından hangi amaçla yapıldığını sadece biz değil tüm Türkiye biliyor. Dün Saraçhane’de, İstanbul’da, Yozgat’ta yüzbinler iktidarın operasyonunun boşa çıktığını göstermiştir” dedi.