CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın: "Seçimlere şimdiden hazırlık yapıyoruz"

06 Mayıs 2022 Cuma, 20:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, örgütlenme çalışmaları yapmak üzere Ardahan’a geldi.

Taşkın, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan’la birlikte basın toplantısı düzenledi. Taştan, “Bugün Genel Başkan Yardımcımız sayın Yüksel Taşkın aramızda. Bugün beraber bir çalışma gerçekleştireceğiz. Öncesinde bir basın açıklaması yapmayı düşündük katılan herkese de teşekkür ediyorum. Basın açıklamasından sonra örgütümüzle ilçe ve Kadın Kolları Başkanımızla üyeler, sandıklar, sandık üyeleri sayısı ve köylerde tespit çalışması yapacağız” dedi.

TAŞTAN, ÜÇ FİDANI UNUTMADI

6 Mayıs’ın çok önemli bir gün olduğunu belirten Taştan, şunları söyledi:

Bugün özellikle tarihimizde çok önemli bir yeri olan bir gündür. 6 Mayıs 1972’de Türkiye’nin bağımsızlığı için Türkiye’nin kurtuluş savaşında verilen o mücadele ruhuyla emperyalizme karşı verilen mücadelede gençlik liderlerimiz abilerimiz Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 50 yıl önce bugün maalesef 12 Mart diktatörlüğü tarafından idam edildiler. Maalesef bu üç abimiz üç yurt sever üç devrimci karıncaya bile zarar vermemiştir. Tek suçları Türkiye’nin bağımsızlığını savunmaktı. Onları buradan özlemle saygı ve minnetle anıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Milli Kurtuluş Mücadelesi felsefesinden geliyoruz ve köklerimiz oradadır. Hiçbir şey yokken başardık. Şimdi her şeyimiz var ve bu son diktatörlükten de tek adam rejiminde de bize çok büyük görevler düşüyor. Çünkü biz ülkenin kurucusuyuz ve bu ülkeyi bu sıkıntıdan çıkarmakta bize düşüyor. 2019 seçimlerinde tüm engellemelere rağmen başardıysak 2023 ya da daha öncesi yapılacak olan seçimde de bunu gerçekleştireceğiz.

"HEPİMİZE ÇOK CİDDİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Ardahan’da olmaktan mutluluk duyduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise, “Burada olmak çok güzel ve bu bölge çok güzel, çok ciddi potansiyeli olan bir bölge ve insanları çok yapıcı, o yüzden buralara geliyorum buradan da memleketim Rize’ye geçiyorum” dedi.

Taşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu ülkede her şey var çok daha iyi yönetilmelidir. Hepimize çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu yüzden Ankara ya da İstanbul’da oturmak değil, gezmek gerekiyor ve bu sizi çok besliyor. Bizzat gidip sorunları görüyor ve sorunlara karşı bir bilginiz oluşuyor ve sorunları o güzel insanları düşünüyorsunuz ve çok daha iyi olabilir diye düşünüyorsunuz. Bu da sorumluluğu arttırıyor ama motivasyonunuzu da arttırıyor. Biz çok umutluyuz. Deniz Gezmişlerin kuşağının şöyle bir misyonu vardı “Biz değil! Memleket!” memleket çok daha iyi hale nasıl gelir diyen Türkiye’nin en iyi ve en özverili kuşağıydı. Onlara gözdağı verildi, dediler ki siyasetle ilgilenmeyin ama köşeyi dönmek istiyorsanız buyurun denildi. Onlarsa vatanları için çok ciddi mücadele verdiler ve çok ağır bir kararla idam edildiler. Fizikken onları ortadan kaldırmak bir engel değil daha da güçlü bir şekilde bu zamanlara kadar anıyoruz. Onların verdiği mücadeleyi bıraktıkları yerden devam ettirmeye çalışıyoruz.

"SEÇİMLERİ ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPIYORUZ"