CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'sürpriz oldu' diyerek paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması’nın tanıtımında yaptığı konuşma esnasında CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın kendisi için hazırladığı sürprizin videosunu paylaşarak, “Bu anlar benim için sürpriz oldu” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da bugün katıldığı Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması’nın tanıtımında CHP’li gençlerin kendisi için hazırladığı sürprizin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.
"ADALET DEYİNCE YANIMDA SEN VARDIN”
Sürpriz gösteride, salonda bulunan gençlerden beşi sırayla ayağa kalkarak, “Bilmem mi? Adalet deyince yanımda sen vardın”, “Bilmem mi? İstanbul Sözleşmesi’nin yanında sen vardın”, “Bilmem mi? İşsiz ve umutsuz kalınca yanımda sen vardın”, Bilmem mi? Mülakat mağdurlarının yanında sen vardın” ve “Bilmem mi? Gençlerin yanında hep sen vardın” dedi. Salondaki gençler, daha sonra hep bir ağızdan Sefo’nun ‘Bilmem mi’ şarkısını söyledi.
Kılıçdaroğlu 'sürpriz oldu' diyerek paylaştı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 20, 2022
"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU
Kılıçdaroğlu, söz konusu anları paylaşarak şu notu düştü:
- Bu anlar benim için sürpriz oldu. Keşke ülke gençlerinin bu kadar sorunu olmasa, gençliklerini doyasıya yaşasalar diye de düşündüm. O da olacak, o günleri de göreceğiz. Hep yanınızda olacağım, söz.
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