Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emniyet teşkilatındaki 'bölge sistemi'ne tepki

17 Mart 2022 Perşembe, 23:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik'e tepki göstererek, "Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!" dedi.

Polislerin 'şark' görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Kamuoyunda şark olarak bilinen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü.

"BU BOZUK YÖNETMELİĞİ İKTİDARA GELİR GELMEZ KALDIRACAĞIZ!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yapılan değişikliklere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!" ifadelerini kullandı.