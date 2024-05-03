CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:19
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti. Özel partide, kurmaylarıyla Erdoğan ile görüşmesine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıyor.

Özgür Özel'in önümüzdeki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce de zaman zaman tercih edilen Ahlatlıbel'de gerçekleşmesi beklenen buluşmada, Özel'in Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de gündeme gelecek. 

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" açıklamasını yapmıştı. 

ÖNERİLERİNİ ALMIŞTI

CHP'den dün yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti. 


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