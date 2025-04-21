CHP Genel Başkanı Özel'den Papa Franciscus için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Papa Franciscus'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Özel, mesajında şunları kaydetti:
"Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Marek Solczynski ile telefonda görüşerek taziye dileklerimizi paylaştım. Filistin başta olmak üzere pek çok insani meselede, barıştan ve adaletten yana bir duruş gösteren Papa Fransuva'nın ailesine, tüm Katolik dünyasına ve Vatikan Devleti'ne başsağlığı diliyorum."
Etiketler: #Özgür Özel #francis #Vatikan
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