CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den evlatları için adalet arayan annelere telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı, Çorlu Tren Faciası’nda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü telefonla arayarak Anneler Günü’nü kutladı.

ANKA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 19:14
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den evlatları için adalet arayan annelere telefon
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla toplumsal olaylarda çocuklarını kaybeden anneler ve Gezi Davası tutuklularının anneleriyle telefonda görüştü.

Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı, Çorlu kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü, 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'u, Cumartesi Annelerinden Maside Ocak'ı, Diyarbakır Annelerinden Ayşegül Biçer'i, İsias Otel'de kızını kaybeden Ruşen Karakaya'yı, Gezi tutukluları Mine Özerden'in annesi Halide Özerden'i, Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'ı, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Özel, ayrıca İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener'i ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'i de telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.


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