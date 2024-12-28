CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya taziye ziyareti
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 20:14

Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyetle Ağbaba'yı ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Ağbaba'nın babası 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Hüseyin Ağbaba, yarın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Etiketler: #vekil #Yankı Bağcıoğlu #başsağlığı

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