CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: İstanbullu sizden 2 defa mührü aldı

14 Mart 2022 Pazartesi, 23:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin mart ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarında söz alan AKP'li Meclis üyesi Muharrem Balık, “İBB’nin ‘sanal gerçeklik belediyeciliği’ anlayışıyla algı, sosyal medya, fonlanan medya organları, danışmanlar ve ajanslar ile yönetildiğini” söyledi. Balık, “İBB'nin karla mücadele konusunda başarısız olduğunu, buzlanmaya karşı solüsyon kullanılmadığını, tuz yerine kum kullanıldığını, karla mücadele araçlarının yaz lastikleri ile yola çıktığını” iddia etti.

Balık konuşmasında, “herkesin çok beğendiği dikey bahçelerin bakım yapılamayacağı için söküldüğünü, anıt ağaçların bakım yapılamadığı için çürüdüğünü, müsilaj sorununun İBB yüzünden yaşandığını” ileri sürdü.

Balık “Ne virüsten kurtulabildik ne pandemisinden kurtulabildik, şimdi de savaşa girdik. İstanbul'da müsilajla karşılaştık bu döneme denk geldi, ağaçlar çürüdü bu döneme denk geldi. Kar aniden ilk defa bu dönemde bastırdı. Atlar kayboldu, size denk geldi, yapacak bir şey yok” dedi.

Balık’ın eleştirilerinden sonra söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise AKP Meclis üyesi Muharrem Balık’a şu yanıtı verdi:

“İSTANBUL HALKI GERÇEKTEN KANMAZ"

Muharrem Bey'i kutluyorum. Gerçekten AK Parti dönemi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Kendisi; işte bu ajans meseleleri, danışmanlar, fonlanan TV'ler ki bu ülkede havuz medyasını yaratan kendileridir. Havuz medyası ismi oradan çıkmıştır. Algı operasyonları, manipülasyonları… Tam olarak AK Parti döneminin özetini kendisi ifade etti. Muharrem Bey şunu söylemek istiyorum. İstanbul halkı gerçekten kanmaz, kandırılamaz. Aksine İstanbul halkı o kadar bilinçli ve o kadar zekidir ki 31mart ve 23 Haziran'da üç ay arayla iki kere Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisini iktidar etmiştir.





İstanbul halkı bu kadar bilinçli ve bu kadar zeki olduğu için bunlar olmuştur. AK Parti'den bıktı, AK Parti artık İstanbul halkını bıktırdı. AK Parti döneminde yapılan işlerle ilgili olarak büyük sorunlar yaşandığı, işlerin yürümediği, belediyecilik hizmetleri durduğu ve AK Parti dönemi yolsuzluklarla anıldığı için 31 Mart ve 23 ve Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul halkı iki defa kendilerinden mührü almıştır.

"SAYIN MEVLÜT UYSAL TARİHİ BİR GAYA İZMA ATMIŞTI"

Çok kısa hatırlamak lazım mesela. Mesela geçen dönemin belediye başkanı, son bir buçuk yılın belediye başkanı Mevlüt Uysal ne demişti, kendisi. ‘Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerlerdir’ demişti. Tarihi bir gafa imza atmıştı, Sayın Mehmet Uysal. Bize hiç öyle partizanlıktan bahsetmesinler. Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi partizanlının kralını yaptı. Ne dedi? ‘Bundan sonra metroyu en fazla oy aldığımız yerlere götüreceğiz’ dedi. Levazım tüneli, diyor. Levazım tüneli seçimde önce durduran AK Parti'nin kendisi, metro inşaatlarını seçimden önce durduran AK Parti'nin kendisi.

"EN BAŞARISIZ ULAŞIMDAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISINI BAKAN YAPAN AKP’NİN KENDİSİ"

AK Parti döneminin, son 25 yılın belki de en başarısız ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını bugün Ulaştırma Bakanı yapan ve aynı başarısızlığı tüm Türkiye'de gösteren kişiyi de bugün bakan yapan yine AK Parti'nin kendisi. Onun döneminde, onun imzasıyla İstanbul'da metro hatları durdu. Onun dışında yapılamayan 800 metresi döşenen Alibeyköy tramvayında, vagonları getirip fotoğraf çektirip sanki deneme sürüşü yapıyormuş havası veren AK Parti'nin ta kendisi. ‘İ-Taksi’ projesini eline yüzüne bulaştıran, ihale sürecinden tutun da daha süresindeki teknolojik süreçler kadar bütün bunları elini yüzüne bulaştıran AK Parti'nin kendisi. Belediye şirketleri sigorta ve vergi borcu olduğu için ihaleye giremedi, bu belediyede. Belediye şirketleri, 28 tane iştirakimizin önemli bir çoğunluğunun sigorta, vergi borcu vardı devraldığımızda, hiç hesabımızda olmayan, hiç bilmediğimiz 800 milyon liralık vergi sigorta borçları ile karşılaştık. Selde hani bırakın karı falan, yani selde Allah rahmet eylesin 36 tane vatandaşımızın can vermesine sebep olan uygulamaları yapan AK Parti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyişiyle derenin intikamı ağır olur demişti Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde.

"AKP’Lİ İLÇE BELEDİYELERİ TUZ YERİNE KUM VERİLDİ DİYORLAR EN BÜYÜK AYIPLARI DA BU"

‘Solüsyon uygulaması hiç uygulamadı’ dedi. Bu koskoca bir yalan. Solüsyon uygulaması tonlarca solüsyon yollara serildi. Hiç bunları böyle uydurmaya falan gerek yok. Bence en büyük ayıp da şudur. Tuz yerine kum verildi. Yani tuz yerine kum verildiyse o tuzlar hala açıkta depolarda bekletiliyor. Yani bu karda da önceki karda da kamyonlarla gelip tonlarca tuz alan AK Partili ilçe belediyeleri bugün çıkıp tuz yerine bize kum verdiniz diyorlar. Tamamen iftiradan ibarettir. Sayın başkan İstanbul'da sanki ilk defa kar yağdı da İstanbul'da insanlar ilk defa yollarda kaldı bu doğru değil. Bundan önceki yıllarda da ne zaman kar yağsa İstanbul'da da çok ciddi sorunlar oluyordu. Ama şurada haklılar. Yönetimde olan, görev yapan bir siyasi parti olarak ve yönetim olarak İstanbullularımızın bir dakikasını bile yollarda boş yere geçirmesine razı olmamak gerekiyor. Orada bir eksikliğimiz varsa elbette ki bu tip eksikliğimizdir, bunu kabul ederiz. Bütün İstanbul halkından da bu konuda özür dilemeyi de biliriz. Biz AK Partililer gibi değiliz. Özür dilemek bu konuda bence bir erdemdir. Bir vatandaşımızın bir tek dakikasına bile mal olduysak, tekrar tekrar özür dileriz. Ama biz bu sorunları çözeriz Sayın Başkan. Çözdük de bakın dört gün boyunca kar yağdı. Herhangi bir sorun yaşandı mı, Allah'a çok şükür yaşanmadı.

"KOMİSYON BAŞKANIMIZ BİZE VERECEĞİ AKLI GİTSİN SAYIN BAKANLARA VERSİN"